A lo largo de las playas de Camaná como Los Cerrillo, Panamito, entre otras se observó cantidad de pelícanos muertos y otros flotando el agua, lo que causa temor de contaminarse en los pescadores, comerciantes y visitantes que acuden al litoral para disfrutar del sol, el agua y la arena.

En la zona del Chiflón, dónde se unen las aguas del mar con el agua, del río Camaná, se observó aves moribundas y otras muertas desde el jueves último, por lo que las autoridades distritales de Camaná coordinan el retiro permanente de los cuerpos de estas aves infectadas con la gripe aviar.

La Municipalidad de Camaná y el distrito San José adquirirán guantes, máscaras, mamelucos, plásticos, desinfectantes, entre otros para un recojo y entierro seguro, sin riesgo de infectarse.

La recomendación del Senasa es no tocar las aves silvestres o domésticas muertas, por el contrario comunicar a los brigadistas para que levantes los restos.

Desde la Gerencia de Salud Ambiental de la Gerencia de Salud, se informó que no se cerrará las playas, porque no hay mayor riesgo, si es que los visitantes no manipulan los cadáveres.