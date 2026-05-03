La primera opción para coronarse en el Torneo Apertura la tiene Alianza Lima. Y con Matute como una fortaleza impenetrable, el cuadro que dirige el técnico Pablo Guede venció por 2-1 al CD Moquegua, en la jornada 13, con lo que se alejan de Los Chankas.

En un duelo que empezó un tanto complicado, Eryc Castillo se encargó de romperlo, con una definición perfecta en el mano a mano, tras asistencia de Luis Ramos (37′). Fue el octavo tanto de la “Culebra” y el cuarto juego de manera consecutiva en el que convierte.

Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: L1 MAX)

Después, Federico Girotti, quien se recuperó de un problema en el brazo, por fin se quitó la sal y aseguró la cuenta (76′). El argentino, que facturó por primera vez en la temporada, se llevó la ovación de los hinchas.

En el cierre, el portero Alejandro Duarte cometió un blooper, que facilitó el gol de tiro libre de Edgar Lastre (80′), aunque la historia ya no cambió.

El blooper de Alejandro Duarte en el gol de Édgar Lastre para el descuento de CD Moquegua vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

Así va la tabla del Torneo Apertura

En el desarrollo de la fecha 13 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Alianza Lima 13 10 2 1 32 +18 2. Los Chankas 12 9 2 1 29 +7 3. Cienciano 13 8 2 3 26 +11 4. Universitario 12 6 3 3 21 +6 5. Comerciantes Unidos 13 5 4 4 19 +1 6. Cusco FC 12 6 1 5 19 -4 7. Melgar 12 5 2 5 17 +2 8. ADT 13 4 4 5 16 +1 9. UTC 12 4 4 4 16 0 10. CD Moquegua 13 5 1 7 16 -5 11. Juan Pablo II 12 4 3 5 15 -9 12. Sporting Cristal 12 4 2 6 14 0 13 Alianza Atlético 12 3 5 4 14 0 14. Deportivo Garcilaso 12 3 4 5 14 -4 15. Sport Huancayo 12 3 3 6 12 -4 16. Sport Boys 13 3 3 7 12 -6 17. Atlético Grau 13 3 3 7 10 -6 18. FC Cajamarca 13 2 3 8 9 -8

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

En la próxima fecha, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal, el sábado 9 de mayo, a las 8:00 p. m., en el césped de Matute.