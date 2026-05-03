Eryc Noriega en el Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)
Eryc Noriega en el Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

La primera opción para coronarse en el Torneo Apertura la tiene Alianza Lima. Y con Matute como una fortaleza impenetrable, el cuadro que dirige el técnico Pablo Guede venció por 2-1 al CD Moquegua, en la jornada 13, con lo que se alejan de Los Chankas.

En un duelo que empezó un tanto complicado, Eryc Castillo se encargó de romperlo, con una definición perfecta en el mano a mano, tras asistencia de Luis Ramos (37′). Fue el octavo tanto de la “Culebra” y el cuarto juego de manera consecutiva en el que convierte.

Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: L1 MAX)
Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. CD Moquegua. (Video: L1 MAX)

Después, Federico Girotti, quien se recuperó de un problema en el brazo, por fin se quitó la sal y aseguró la cuenta (76′). El argentino, que facturó por primera vez en la temporada, se llevó la ovación de los hinchas.

¡Desahogo total! Gol de Federico Girotti para el 2-0 de Alianza Lima ante Moquegua

En el cierre, el portero Alejandro Duarte cometió un blooper, que facilitó el gol de tiro libre de Edgar Lastre (80′), aunque la historia ya no cambió.

El blooper de Alejandro Duarte en el gol de Édgar Lastre para el descuento de CD Moquegua vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
El blooper de Alejandro Duarte en el gol de Édgar Lastre para el descuento de CD Moquegua vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

Así va la tabla del Torneo Apertura

En el desarrollo de la fecha 13 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Alianza Lima13102132+18
2.Los Chankas1292129+7
3.Cienciano1382326+11
4.Universitario1263321+6
5.Comerciantes Unidos1354419+1
6.Cusco FC1261519-4
7.Melgar1252517+2
8.ADT1344516+1
9.UTC12444160
10.CD Moquegua1351716-5
11.Juan Pablo II1243515-9
12.Sporting Cristal12426140
13Alianza Atlético12354140
14.Deportivo Garcilaso1234514-4
15.Sport Huancayo1233612-4
16.Sport Boys1333712-6
17.Atlético Grau1333710-6
18.FC Cajamarca132389-8

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

En la próxima fecha, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal, el sábado 9 de mayo, a las 8:00 p. m., en el césped de Matute.

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