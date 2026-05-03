La primera opción para coronarse en el Torneo Apertura la tiene Alianza Lima. Y con Matute como una fortaleza impenetrable, el cuadro que dirige el técnico Pablo Guede venció por 2-1 al CD Moquegua, en la jornada 13, con lo que se alejan de Los Chankas.
En un duelo que empezó un tanto complicado, Eryc Castillo se encargó de romperlo, con una definición perfecta en el mano a mano, tras asistencia de Luis Ramos (37′). Fue el octavo tanto de la “Culebra” y el cuarto juego de manera consecutiva en el que convierte.
Después, Federico Girotti, quien se recuperó de un problema en el brazo, por fin se quitó la sal y aseguró la cuenta (76′). El argentino, que facturó por primera vez en la temporada, se llevó la ovación de los hinchas.
En el cierre, el portero Alejandro Duarte cometió un blooper, que facilitó el gol de tiro libre de Edgar Lastre (80′), aunque la historia ya no cambió.
Así va la tabla del Torneo Apertura
En el desarrollo de la fecha 13 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PTS.
|DIF.
|1.
|Alianza Lima
|13
|10
|2
|1
|32
|+18
|2.
|Los Chankas
|12
|9
|2
|1
|29
|+7
|3.
|Cienciano
|13
|8
|2
|3
|26
|+11
|4.
|Universitario
|12
|6
|3
|3
|21
|+6
|5.
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|4
|4
|19
|+1
|6.
|Cusco FC
|12
|6
|1
|5
|19
|-4
|7.
|Melgar
|12
|5
|2
|5
|17
|+2
|8.
|ADT
|13
|4
|4
|5
|16
|+1
|9.
|UTC
|12
|4
|4
|4
|16
|0
|10.
|CD Moquegua
|13
|5
|1
|7
|16
|-5
|11.
|Juan Pablo II
|12
|4
|3
|5
|15
|-9
|12.
|Sporting Cristal
|12
|4
|2
|6
|14
|0
|13
|Alianza Atlético
|12
|3
|5
|4
|14
|0
|14.
|Deportivo Garcilaso
|12
|3
|4
|5
|14
|-4
|15.
|Sport Huancayo
|12
|3
|3
|6
|12
|-4
|16.
|Sport Boys
|13
|3
|3
|7
|12
|-6
|17.
|Atlético Grau
|13
|3
|3
|7
|10
|-6
|18.
|FC Cajamarca
|13
|2
|3
|8
|9
|-8
¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?
En la próxima fecha, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal, el sábado 9 de mayo, a las 8:00 p. m., en el césped de Matute.