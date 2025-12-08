Con más de 3 mil pobladores en riesgo de quedar incomunicados, los trabajos en la vía Tomepampa–Alca–Puyca continúa paralizados y el puente de Alca solo cuenta con una estructura provisional vulnerable ante huaicos. Se trata de un proyecto a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, detenido desde noviembre del 2024, lo que ha dejado a la provincia de La Unión sin una solución definitiva en plena cercanía de la temporada de lluvias.

El alcalde provincial, Alfonso Chipana, explicó que el puente definitivo contemplaba una luz estructural de 22 metros, pero tras la paralización, se instaló uno provisional de apenas 12 metros. Esta reducción genera un estrechamiento del cauce y aumenta el riesgo de que, ante un huaico de mayor magnitud, la estructura colapse o incluso tenga que ser desmontada, preventivamente.

“Se ha hecho un puente, pero no a la medida que corresponde. Si viene un huaico más grande será complicado”, advirtió Chipana. La infraestructura temporal es hoy el único acceso que permite el tránsito entre los distritos de Alca, Huaynacotas y Puyca, además del transporte de productos agrícolas, movilidad ciudadana y atención ante emergencias médicas.

El alcalde recordó que, tras las lluvias pasadas, se atendió aproximadamente el 80% de las afectaciones en la provincia, pero el 20% restante continúa generando preocupación. El puente de Alca es el caso más crítico.

Los distritos de Tomepampa, Alca, Huaynacotas, Tauría y Puyca figuran entre los más golpeados por huaicos y deslizamientos este año. La municipalidad coordina con el COER para asegurar combustible y maquinaria que permita acciones de respuesta rápida en caso de emergencias. Además solicitó al Gobierno Regional de Arequipa retomar urgentemente los trabajos en esta vía.

VIDEO RECOMENDADO