El deslizamiento de tierra ocurrido en el sector de Santa Ana, en el distrito de San Juan de Siguas, provincia de Arequipa causó la pérdida de al menos 10 hectáreas de cultivos y 14 hectáreas afectadas por el represamiento del río, generando un embalse que mantiene en alerta a los pobladores y al Gobierno Regional de Arequipa. La emergencia amenaza con extender los daños hacia más terrenos agrícolas y sectores cercanos si el agua acumulada continúa aumentando.

Según la Gerencia Regional de Agricultura los más afectados son 6 pequeños productores que perdieron sembríos de higo y cultivos de pan llevar, base principal de sustento para sus familias. De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por técnicos de la Gerencia Regional de Agricultura y AUTODEMA, las 14 hectáreas permanecen comprometidas debido al agua empozada y al riesgo de inundación generado por la alteración del cauce natural del río.

Pérdida de 10 hectáreas de cultivos y embalse de río por derrumbe en San Juan de Siguas

Embalsamiento del río en San Juan de Sigus pone en riesgo 14 hectáreas de cultivo

El deslizamiento bloqueó parcialmente el paso del agua y formó un embalse considerado peligroso, debido a la posibilidad de un colapso repentino que podría arrasar nuevas áreas agrícolas. A la fecha, el río mantiene un caudal aproximado de dos metros cúbicos por segundo, mientras continúan las labores de monitoreo en la zona afectada.

Ante la magnitud de la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) junto con AUTODEMA, la Agencia Agraria Arequipa dispusieron el envío de maquinaria pesada, combustible y equipos técnicos para iniciar trabajos de limpieza, descolmatación y reapertura del cauce, para evitar que el embalse siga creciendo.

Además, se realizará una evaluación aérea mediante un dron especializado para determinar con precisión el nivel de afectación y priorizar las intervenciones más urgentes.

RIESGO EN LA PANAMERICANA SUR

Respecto al riesgo de la carretera de la Panamericana Sur, el jefe del COER José Carrera señaló que con el deslizamiento ocurrido en marza en la zona de Alto Siguas la distancia de alcanzar a la carretera se redujo de 36 a 34 metros lineales.

El IGP hará estudios sobre el riesgo alto, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto a la concesionaria COVINCA plantearán una solución. El objetivo es trazar una vía alterna y posteriormente establecer una vía final. Para ello, la empresa Gloria debe ceder parte de su terreno.