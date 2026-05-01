En un ambiente marcado por la devoción y el recogimiento, cientos de fieles emprendieron su camino hacia el Santuario de Chapi Charcani, ubicado en el distrito de Cayma, como parte de las expresiones de fe en honor a la Virgen de Chapi.

La peregrinación dejó escenas conmovedroas como padres cargando a sus hijos en brazos o sobre los hombros, adultos mayores avanzando con dificultad apoyados en bastones, y personas afectadas por enfermedades que, pese al dolor, continuaron su trayecto impulsadas por la esperanza. También se observó la presencia de gestantes, niños y familias enteras que, paso a paso, dieron testimonio de una fe que trasciende generaciones.

Miles de feligreses peregrinaron al santuario de Charcani para agradecer y pedir la bendición de la Virgen de Chapi (Foto: GEC)

En el lugar, las velas encendidas se convirtieron en símbolo visible de las intenciones de los creyentes. Cada llama representaba una súplica, un agradecimiento o la esperanza de un milagro. En distintos puntos del recorrido se habilitaron espacios para el sacramento de la reconciliación, donde largas filas de fieles aguardaban para confesarse, en un gesto de renovación espiritual.

Devotos prenden velas para pedir milagros en el santuario de Charcani a la Virgen de Chapi

Otra de las prácticas que marcó la jornada fue el acercamiento de los devotos al manto de la imagen mariana, un acto cargado de simbolismo en el que los creyentes buscan perdón, consuelo y bendición. Estas manifestaciones reflejan la centralidad de la Virgen María en la vida espiritual de los católicos, reconocida como intercesora ante Jesucristo.

Devotos se cubren con el manto de la Virgen de Chapi para pedir bendición en el santuario de Charcani en Cayma (Foto: GEC)

La festividad también fue aprovechada para el comercio. A lo largo del trayecto, numerosos comerciantes instalaron puestos para ofrecer alimentos y bebidas, atendiendo la alta demanda generada por los peregrinos. Esta actividad, aunque secundaria frente al sentido religioso, forma parte del dinamismo que acompaña cada año esta celebración.

Así, entre sacrificio, tradición y esperanza, la peregrinación hacia Chapi Charcani se consolida como una de las expresiones más auténticas de la religiosidad popular en Arequipa, donde la fe se vive no solo en el templo, sino también en el camino.