El presidente del Comité Local de Administración de Salud (CLAS) Majes, Jorge Valencia, recomendó suspender el desfile escolar por Fiestas Patrias programado en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, debido a los casos de sarampión registrados en la zona y al riesgo de contagio durante eventos masivos.

El pedido surge luego de confirmarse tres casos de sarampión en el distrito, situación que, según el dirigente, obliga a priorizar la salud de la población por encima de las actividades cívicas. El desfile está programado para el 17 de julio en la calle Diagonal desde las 8:00 horas.

“Los padres de familia, docentes y estudiantes deben priorizar la salud. No se puede pensar más en un tema cívico que en la salud. No podemos esperar a que haya contagios en los colegios para recién alarmarnos”, manifestó Valencia a canal 33 Majes TV.

Advirtió que las concentraciones de personas, como los desfiles escolares, incrementan el riesgo de transmisión de la enfermedad, por lo que consideró necesario evitar este tipo de actividades mientras se controla el brote.

Hace unos días, la UGEL La Joya dispuso que los escolares que participen en los desfiles y demás actividades por Fiestas Patrias acrediten haber recibido la vacuna contra el sarampión, como una medida preventiva para reducir el riesgo de contagios.

Además, Jorge Valencia exhortó a la población a usar mascarilla en lugares con gran afluencia de personas y a completar el esquema de vacunación, especialmente en niños y adolescentes.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades sanitarias, la región Arequipa registra 61 casos confirmados de sarampión, por lo que se continúan con las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación.

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