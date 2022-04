El especialista advierte sobre la falta del Estado de Derecho, la falta de capacidad gerencial y el impacto de las propuestas populistas

¿Cuáles son las potencialidades de Arequipa para el desarrollo empresarial? Arequipa tiene una situación geográfica que debería ser explotada con inteligencia, en el sentido de volverse la capital del cono sur, Arequipa se puede expandir a Moquegua, Tacna, Iquique (en Chile) y tener presencia en el sur, así como en el norte tomar Cusco, hasta Bolivia y el norte de Argentina. Con los vuelos que había de Arequipa a Chile antes de la pandemia, Arequipa se puede volver la capital del sur.

¿Cuáles son las ventajas de Arequipa? Primero el turismo, la segunda es que está en el triángulo energético de litio, oro, cobre, zinc. Que, si uno tiene una política coherente, tenemos una potencia económica enorme. Entonces necesitamos la recuperación lenta del turismo, volver al mundo de los negocios, de la agroindustria tecnificada, negocios cruzados en la zona sur y la minería. Pero tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, porque no tenemos apoyo de los gobiernos.

Según la Defensoría del Pueblo hay 200 conflictos sociales en el Perú, el 70% es socioambiental, ¿qué está pasando desde la parte privada y la población? Hubo un incremento por la irracionalidad demagógica que vivimos. Estamos viviendo en un mundo populista, donde un grupo de 300 a 400 comuneros se oponen y piden que se les den 5 mil millones, sino cierran Las Bambas. El gobierno no puede permitir con una ministra que va a cerrar las minas. Entonces tenemos que recuperar el Estado de derecho, no pueden permitir el bloqueo de las carreteras, dejar que se pudran los alimentos y que la gente pobre se vuelva más pobre, no pueden promover violencia con violencia.

¿Hay una mala negociación entre Gobierno, empresa y población? Hay conflicto en Las Bambas. La negociación está muy mal manejada, porque si tienes una empresa gigantesca del inversionista más fuerte que existe en el Perú que son los chinos, estas peleando con tu mercado... Lo que hay que hacer es formar un equipo, no una mesa de diálogo, se tiene que decir por qué pides lo que pides, pero ahora no hay soluciones, solo discursos huecos y por eso pasa eso.

¿Cuál es la responsabilidad de la empresa? En la zona de conflicto se ha constituido una práctica errónea que el Estado desaparece y le dice a la empresa, ahora tú eres el Estado, tú construye la carretera, la plaza, eso es el rol del Estado. El problema es que en el Perú hay ausencia del Estado, de las instituciones y cuando hay dinero lo devuelven por falta de capacidad gerencial.

PERFIL. Estudió derecho en la Univerisdad Católica del Perú. Master en Derecho de la Universidad de Harvard. Es docente del programa de maestría de Esan y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.