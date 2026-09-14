La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Horacio Zeballos Gámez, en el distrito de Socabaya, sigue sin una fecha definida para su transferencia a Sedapar y el inicio de operaciones, pese a que el Gobierno Regional asegura que la infraestructura está prácticamente concluida.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, informó que la obra se encuentra en una etapa de verificación previa a su entrega oficial. Para concretar la transferencia, Sedapar debe emitir su conformidad técnica sobre las condiciones y funcionamiento de la planta.

Sin embargo, aún no existe un cronograma para culminar la evaluación ni para ejecutar las pruebas piloto requeridas antes de su puesta en marcha. Tampoco se ha precisado cuándo comenzará a brindar servicio a la población de la zona sur de Arequipa.

Sánchez descartó que el proyecto esté paralizado, aunque reconoció que todavía podrían surgir observaciones o requerimientos adicionales por parte de Sedapar. Uno de los puntos clave es determinar si la capacidad de la infraestructura responde al crecimiento poblacional registrado desde que se elaboró el expediente técnico.

Según explicó, las proyecciones iniciales habrían quedado desfasadas debido al incremento de habitantes en el sector, por lo que se evalúan alternativas que garanticen una atención adecuada a la demanda actual y futura.

La PTAR comenzó a ejecutarse en 2019 con una inversión prevista de S/4,3 millones y un plazo de ocho meses. No obstante, retrasos en la adquisición de equipos, ampliaciones de plazo y modificaciones presupuestales elevaron el costo de la obra. En agosto último, el Gobierno Regional aprobó la novena modificación físico-financiera, incrementando la inversión total a más de S/19 millones.