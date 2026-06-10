Los detectives de Homicidios de la Divincri investigan la muerte de Yadira Fernanda Apaza Purguaya, de 22 años, ocurrida hace más de una semana en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. La joven madre fue hallada sin vida en una habitación que alquilaba su actual pareja, Edwin Roly Uchiri Condori, quien es considerado el principal sospechoso del presunto feminicidio.

El hallazgo del cadáver fue el 29 de mayo, luego de que vecinos alertaran sobre un olor putrefacto que provenía de una de las habitaciones del inmueble ubicado el sector 3 de la Asociación José Luis Bustamante y Rivero. El cuerpo putrefacto fue encontrado tendido sobre una cama y cubierto con una frazada. Debido a ello, inicialmente el cuerpo fue registrado en la morgue central de Arequipa como no identificado, hasta que esa misma tarde se supo que se trataba de Yadira y que era buscada por su familia.

REPORTADA COMO DESAPARECIDA

Juana Purguaya, llegó hasta Arequipa para exigir justicia. Entre lágrimas, contó que su hija vivía con ella en Lima y que había viajado a Arequipa solo por unos días para realizar algunos trámites personales. Según su relato, la última comunicación que tuvo con Yadira fue el 23 de mayo, cuando la joven le dijo que estaba con su pareja y pensaba regresar a Lima a fin de mes.

“Ese fue el último día que hablé con mi hija. Después ya no contestó el teléfono. Me preocupé y pedí a mis hermanas que fueran a poner la denuncia por desaparición y así me enteré de lo que le había pasado”, narró la madre.

La mujer contó que, al comunicarse con la Policía, le pidieron el nombre completo de su hija y luego le informaron que una joven con esos datos había sido hallada muerta. Para la familia, la principal sospecha apunta contra Edwin Uchiri Condori, debido a que el cuerpo fue encontrado en la habitación que él ocupaba y, según afirman, luego del hecho no habría sido ubicado de inmediato.

“Yo sé que él es quien ha matado a mi hija. Él la golpeaba. Pedimos justicia”, expresó la madre durante un plantón realizado junto a familiares y allegados en la sede de la Divincri y la Fiscalía.

DETENCIÓN

Él último martes, durante diligencia de investigación que realizaban los agentes de Homcidios en la zona donde se encontró el cuerpo de la joven madre, ubicaron e intervinieron a Edwin Roly Uchiri Condori, de 26 años. Durante el registro personal, se le halló un llavero con dos llaves y dos bolsitas tipo ziploc con aparente marihuana, sustancia que dio positivo para cannabis sativa tras la prueba de campo realizada por personal especializado. Por ello fue detenido por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

La necropsia practicada al cuerpo de la joven no pudo determinar la causa de muerte por el avanzado estado de descomposición y aunque Edwin Uchiri fue detenido por drogas, la Fiscalía habría solicitado su detención preliminar para realizar diligencias de investigación en torno al presunto feminicidio.

Los parientes de Yadira indicaron que deja un niño de cinco años en la orfandad por lo que piden que el caso no sea tratado únicamente como una muerte en investigación, sino que se profundicen las diligencias bajo la hipótesis de feminicidio, tomando en cuenta el vínculo sentimental que habría existido entre la víctima y el principal sospechoso.

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