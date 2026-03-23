Los pobladores de la Asociación de José Luis Bustamante y Rivero realizaron una protesta en rechazo al incremento del pasaje de transporte urbano a 1.50 soles y pedir el retiro de los buses del consorcio del Sistema Integrado de Transportes (SIT) Cono Norte, operado por la empresa CIMA, debido a que hoy dejaron de prestar el servio.

Según informó el presidente del Frente de Defensa de José Luis Bustamante y Rivero, Víctor Calderón, la empresa dejó de operar, lo que provocó que cientos de pasajeros quedaran varados.

La movilización se inició en la Plaza Las Américas y se dirigió hasta la Municipalidad Provincial de Arequipa, bloqueando diferentes vías hasta llegar a la calle El Filtro.

Los manifestantes denunciaron que no se trata de un hecho aislado. Indicaron que, los buses usualmente no respetan las frecuencias establecidas, lo que obliga a los usuarios a recurrir al transporte informal, pagando entre 1.50 y 2.00 soles por pasaje.

Asimismo, exigieron un servicio de transporte formal que cumpla con todas las rutas y mantenga una frecuencia de aproximadamente 10 minutos, en lugar de intervalos de hasta 30 minutos. Señalaron que esta situación ha favorecido la proliferación de unidades informales, como combis pequeñas y las denominadas “loncheritas”.

Cabe recordar que la Municipalidad Provincial de Arequipa espera recibir hoy el informe final de un estudio jurídico sobre las cláusulas del contrato suscrito con las empresas concesionarias del SIT. Este análisis permitirá determinar el mecanismo legal viable para un eventual incremento de la tarifa del pasaje urbano durante la fase preoperativa del SIT.

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