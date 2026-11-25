Los vecinos de la cuadra 8 de la calle Chullo, en el distrito de Yanahuara, viven con temor ante la proximidad de la temporada de lluvias, debido a que la torrentera que se desbordó en febrero de este año continúa sin trabajos de prevención, informó ayer Roger Bustamante, morador de la zona.

Cuestionó que el alcalde Sergio Bolliger haya anunciado en reiteradas oportunidades el comienzo de las obras para ampliar la capacidad del cauce, pero hasta la fecha no se registren avances.

Los moradores señalaron que en lugar de ejecutar los muros de contención y profundizar la torrentera la municipalidad comenzó trabajos de renovación de pistas y veredas que no habían solicitado. Además, cuestionaron que no se aproveche la intervención para cambiar las antiguas redes de desagüe. “Estamos reuniendo firmas para presentar un documento a la comuna y exigir atención a nuestras demandas”, señaló Bustamante.

DAÑO EN VIVIENDA

Otra vecina denunció que los trabajos de la vía han ocasionado daños en los cimientos de su vivienda, una construcción antigua, que habría quedado parcialmente expuesta tras el retiro de material de la zona. “Exijo que la municipalidad se responsabilice por los perjuicios ocasionados”, dijo.

Los vecinos recordaron que durante el desborde de febrero el agua, lodo y piedras ingresaron a sus viviendas, en algunos casos hasta dos metros de altura, ocasionando daños materiales y problemas sanitarios.