Policía comenzó a identificar a los revoltosos en Islay, tras atentado en comisaría (VIDEO)

Las protestas y manifestaciones en la provincia de Islay en contra de Tía María están saliéndose de control, así se evidenció en el último atentado que sufrió el local de la comisaría de Matarani, que, según el general PNP Roy Ugaz, jefe de la IX Macrorregión Policial Arequipa, fue atacado con una bomba molotov.

Por ese motivo, el general Ugaz indicó que comenzó la identificación de aquellos protestantes que esconden sus rostros para cometer actos vandálicos.

LADOS

A través de las redes sociales, se hizo pública la denuncia de los pobladores del valle de Tambo, especialmente de los distritos de Matarani y Deán Valdivia, que acusaron abuso por parte de la Policía.

Sin embargo, hay algunos sectores que también cometen abusos, no solo insultando a la gente que decide grabarlos, sino quitándoles sus celulares, amenazarlos y hasta atentando contra algunos vehículos.

Inclusive algunos agentes son golpeados, como en el caso de Matarani, donde un efectivo fue acorralado por una turba. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores.

REPORTE

Ugaz indicó que usaron el helicóptero para identificar físicamente a las personas que están en todas las protestas, que, si bien esconden sus rostros, pueden identificarse por sus características corporales.

“Nuevamente les digo: la Policía no está para perseguir, para atacar, estamos para salvaguardar a la población, garantizar el libre tránsito. No como algunos comunicadores malinforman, diciendo que los policías atacan a la población”, dijo el general, quien afirmó que se dispuso que en zonas urbanas no se lanzará ni una sola bomba lacrimógena.

Son más de 40 días de paro indefinido y las fuerzas del orden desde entonces registran 90 agentes heridos durante los enfrentamientos, además de 21 detenidos, los cuales no han recibido prisión preventiva.

Lo más lamentable fue lo ocurrido en la comisaría de Matarani, la cual sufrió de daños materiales.

La Procuraduría del Ministerio de Interior ya formuló 20 denuncias ante la Fiscalía por los enfrentamientos y actos vandálicos en Islay, contra quienes resulten responsables, entre ellos estarían también los dirigentes que convocan a las marchas, pero que no participan de las manifestaciones o enfrentamientos.

RESPONSABILIDAD

El congresista Sergio Dávila cuestionó la participación de sus similares del Frente Amplio y pidió que las protestas no se politicen.

También responsabilizó a los dirigentes si es que se registra algún fallecido.

Resguardo. Se ha dispuesto que para cada colegio hayan 2 policías de resguardo para garantizar las labores escolares.