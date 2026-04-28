Un militar de 25 años resultó gravemente herido tras sufrir un accidente al interior del Fuerte Salaverry, en Miraflores, en circunstancias que aún generan dudas y son materia de investigación.

La tarde del 24 de abril, cuando él terminaba de limpiar las ventanas de un ambiente con literas, al bajar habría pisado un rastrillo, el cual terminó incrustándose en su recto.

El soldado fue auxiliado por personal técnico de enfermería y trasladado de emergencia al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud.

El diagnóstico médico determinó que el soldado sufrió una perforación del recto. Debido a ello, el paciente tuvo que ser sometido a una compleja intervención quirúrgica que incluyó una laparotomía exploratoria, colostomía en asa, reparación del esfínter anal y lavado de cavidad abdominal.

La Policía trató de realizar una inspección y recabar información en el Cuartel Salaverry, pero se les negó el acceso hasta el día de ayer. El caso es investigado para esclarecer las circunstancias del grave accidente.