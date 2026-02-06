El exfuncionario de la municipalidad de Mariscal Nieto de Moquegua, Derly Jesús Nuñez Ticona, buscado por la Policía por atropellar y causar la muerte de la ingeniera María Carrillo Valdivia, en julio del año pasado en Arequipa, fue capturado hoy por la policía, luego de una disputa con su expareja.

Fueron los agentes de la comisaría de Santa Marta quienes esta tarde detuvieron a Núñez Ticona en las inmediaciones de la calle Puente Grau del Cercado de Arequipa.

Se supo que la madre del hijo del investigado lo contactó por internet para resolver la disputa que tienen por la tenencia del menor y tras pactar el encuentro, la mujer solicitó la intervención de la policía que permitió su detención para que sea trasladado luego a la Oficina de Requisitorias de La Policía. No obstante, su detención fue por la requisitoria que pesa en su contra por el delito de colusión, debido a una sentencia de seis años impuesta hace un año en Moquegua.

La muerte de la ingeniera ocurrió la madrugada del martes 15 de julio del año pasado en la avenida Ejército, distrito de Cayma, mientras laboraba como agente de seguridad para una empresa que realizaba el cambio de paneles publicitarios. Las cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar que la camioneta Honda de placa VAO-551, propiedad del abogado Derly Núñez Ticona, quien la habría atropellado. Desde entonces su dueño estaba no habido.

Varios días después los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la Policía localizaron la camioneta en la cochera de una vivienda situada en la urbanización Santa Ana, distrito de Mollebaya, tras varias horas de espera, la Policía ingresó e incautó la camioneta.

Cabe señalar que la joven profesional estaba para terminar su maestría, pues requería reunir 10 mil soles para pagar sus estudios, graduarse y dar una mejor vida a su hija, una menor de edad.

