Janet Ccacho Ccacyajanco (19) es intensamente buscada por sus familiares desde el último fin de semana, luego que la joven natural de la provincia cusqueña de Espinar llegó a Arequipa para rendir su examen de admisión a la facultad de Educación a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), pero tras el examen, desapareció.

Olga Ccacho indicó a Correo que su hermana llegó a Arequipa la tarde del sábado y descansó con ella. La mañana del domingo alistó su lápiz, borrador y tajador para trasladarse a la universidad, pues eran los únicos objetos que se permitían ingresar. Antes del examen y con su desayuno en mano se tomó una última foto, la misma que vestía al momento de desaparecer.

A las 14:00 horas de la tarde del mismo domingo, Olga se reunió con su hermana y la acompañó hasta el terminal terrestre para abordar un bus de retorno a casa. Al exterior del terminar, solo hubo una despedida.

Luego de aproximadamente 45 minutos, Janet se conectó por última vez en WhatsApp y le envío a Olga una foto, la cual era de las inmediaciones del terminal de buses de la empresa del Carpio, ubicada en la calle Javier Pérez de Cuellar. Eso fue lo último que supo de Janet. Sin embargo, esta empresa no presta servicio hacia la provincia de Espinar.

“Desde entonces su celular está apagado, no contesta y no sabemos dónde puede estar. Ella no conoce a nadie en Arequipa”, dijo Olga a Correo al salir de la sede de la Divincri, a donde ha sido derivada la denuncia que hicieron por la desaparición de la postulante.

La joven, quien no ingresó a la USA, vestía un vestido de hilo, color rosado, tal como se observa en la foto y una chompa de color negro.

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