El último domingo, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa realizó la primera fase del Examen Ordinario 2026 y entre los ingresantes a la casa superior de estudios está Sonalith Sánchez Salas que obtuvo unos de los primeros puestos a la Facultad de Medicina, lo hizo luego de haber estado involucrada en un presunto caso de suplantación.

Según los resultados publicados por la Unsa, con 83.98 puntos, Sonalith Sánchez ocupó el cuarto puesto de las 13 vacantes disponibles, logró uno de los puntajes más altos tras haber quedado fuera de la Facultad de Medicina de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en Huacho.

Sucede que el 27 de abril, la joven se presentó al examen ordinario de dicha universidad, pero no lo habría hecho de manera presencial. Aquel día, las autoridades de la institución junto personal de la Policía y la Fiscalía descubrieron a cinco suplantadores, uno de ellos fue Danna Molly Vargas Villavicencio, de 19 años, quien suplantó a Sonalith Kiara Sánchez Salas. Los cinco postulantes sorprendidos fueron retirados del examen y trasladados a la Divincri de la localidad para las investigaciones del caso y así quedó consignado en una nota publicada por el área de imagen institucional de la Universidad.

Nota de prensa publicada por imagen de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en Huacho. Foto: Captura de pantalla.

Tras varios intentos, Correo logró comunicarse con Ezequiel Collado Cárdenas, director de Admisión de la Universidad Nacional de San Agustín, quien dijo que el caso era “delicado” pero que se abstenía de brindar mayores declaraciones sobre el tema por la vía telefónica. “Cualquier respuesta, en forma presencial. Búsquenme en la Casa Verde”, dijo Collado.

Se supone que a todo estudiante que sea sorprendido en un caso de suplantación, no se le permitirá postular nuevamente, algunas universidades lo tienen establecido en su reglamento. Hay una iniciativa legislativa que busca imponer sanciones más severas a la suplantación de identidad en exámenes de admisión, incluso se propone la nulidad automática de los títulos obtenidos mediante el fraude.