La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín solicitó 18 meses de prisión preventiva para ocho militares del Ejército Peruano investigados por la muerte de cinco civiles ocurrida el pasado 25 de abril en la carretera Colcabamba–Ayacucho.

Según la tesis fiscal, los efectivos son investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de las cinco víctimas mortales, así como por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de otros tres ciudadanos que sobrevivieron al hecho. El Ministerio Público sostiene que durante el operativo se habría producido un uso desproporcionado de la fuerza.

El requerimiento será evaluado por el Poder Judicial, que determinará si corresponde imponer la medida coercitiva mientras continúan las investigaciones.

Caso Colcabamba

El pasado 25 de abril, en el sector de Pongor, a la altura del puente Mellizos, personal del Ejército Peruano ejecutó un operativo antidrogas e interceptó una camioneta Toyota Hilux. Como resultado de la intervención, cinco ocupantes fallecieron, dos resultaron heridos y una persona logró escapar ilesa.

Posteriormente, uno de los sobrevivientes denunció que efectivos militares habrían manipulado la escena tras el ataque, versión que contradice el informe inicial de las Fuerzas Armadas, que señalaba un presunto enfrentamiento con narcoterroristas.