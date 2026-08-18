La presidenta de la Asociación Frente de Transportistas Formales de Arequipa (ACTUAR), Patricia Velásquez, denunció en la Fiscalía que desde el 14 de agosto recibe llamadas intimidantes y amenazas de números desconocidos, relacionadas con la controversia por la tarifa en el transporte público.

La dirigente señaló que recopiló mensajes, grabaciones y otros elementos para que la Fiscalía investigue el origen de las comunicaciones.

“Desde el viernes (14 de agosto) recibí 10 llamadas. Respondí y el señor comenzó a insultarme y se escucha que el pasaje debe ser a un sol, tengo las grabaciones. Sacó mis datos personales y me ha mandado mensajes el sábado 15 a mi WhatsApp”, señaló visiblemente afectada.

Por otro lado, la representante de ACTUAR deslindó responsabilidad con los actos de violencia registrados el 14 de agosto en el distrito de Sachaca y el sector de Cono Norte, ocurridos en medio de las protestas por el costo del pasaje. “Están las imágenes, que se identifique a los responsables”, afirmó.