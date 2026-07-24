A cinco meses de concluir la gestión 2023-2026 de Rohel Sánchez, en el Gobierno Regional de Arequipa se registraron dos cambios a nivel de gerencias regionales, en menos de una semana.

Este hecho fue cuestionado por la presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, debido a que, a estas alturas del año, los equipos técnicos de la Región ya deberían de estar consolidados.

“No esperábamos esto a estas alturas, porque pensábamos que este último año ya el gobierno regional tenía un equipo consolidado. Y bueno, haríamos una invocación a que las personas que vayan a asumir puedan realmente encaminar estos últimos meses para concretar los resultados”, señaló la consejera regional por Camaná.

Los cambios fueron en las gerencias regionales de Producción y Salud, según el Gobierno Regional de Arequipa, por no cumplir los obetivos establecidos.