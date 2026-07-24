Gisela Valcárcel habló sin filtros y se refirió a Janet Barboza, el cuestionado apodo de ‘Farisela’ y sus experiencias en el amor.

“ La verdad es que nunca estuve muy cerca, por lo tanto no puedo marcar distancia, yo he tenido una relación de trabajo. Yo confío en el talento de las personas que nosotros llamábamos para hacer realidad un programa”, expresó en ‘Café con la Chévez’.

“ A mí me han pasado muchas cosas, desde que se empezaron a publicar ciertos detalles acerca de cómo fue la relación de Ethel con ellos, pero yo soy mayor y me doy cuenta. Es muy fácil meter cizaña y cuando tú no estás seguro de quién eres, esa cizaña puede crecer en ti y voltea todos los pasteles ”, agregó.

Respecto a las personas que la llaman ‘Farisela’, la popular ‘Señito’ respondió: “ No veo, pero sí lo veo a veces en TikTok. Yo no creo que ninguna persona creyente pudiera hablar o burlarse de otro que tiene fe. Pero estoy hablando del creyente, el que no, claro que se va a burlar, porque no lo entiende ”.

“Muchos piensan que quiero hacerme la buena y nunca leyeron el testamento. Jesús vino acaso por los que estaban bien, vino por gente como yo que estaba mal, perdida, que no sabía a quién pedirle ayuda. Entonces desde ahí, que alguien se burle de mi confianza en Dios no me hace nada ”, sostuvo.

Gisela Valcárcel sorprende al no descartar encuentro con Magaly Medina: “En la vida no digo nunca”

Tras el encuentro entre Ethel Pozo y Magaly Medina, Gisela Valcárcel fue consultada sobre una posible reunión con la conductora. La ‘Señito’ no confirmó ni negó que este esperado cara a cara pueda concretarse.

“Cuando (Ethel) me dijo que iba a estar con Magaly, no me preguntó, ella no tiene por qué preguntarme. Ella puede conversar esas cosas con su esposo. Me dijo: ‘Quiero conocerla y que me conozca”, señaló.

“Cuando no conocemos, las personas podemos suponer cosas. Si a ella después no le caigo bien, está bien, es su derecho, pero quiero conocerla y que me conozca’, así que todo bien por ahí”, agregó.

“¿En cuanto a mí (si iría a su programa)? Yo escribo otro capítulo, en este momento no quisiera que nada se robara la atención de ‘El poder de ser tú’, pero hace un momento dije: ‘En la vida no digo nunca haré esto o no sé”, sostuvo Valcárcel en una conferencia de prensa donde anunció el lanzamiento de su libro ‘El poder de ser tú’.