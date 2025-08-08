La tarde del jueves 7 de agosto, la arquitecta Sonia Matta presentó su renuncia a la presidencia del directorio del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) de manera irrevocable, retiro que deberá ser aprobada por el Concejo Municipal en una próxima sesión.

Según la carta remitida por la arquitecta, esta renuncia se da por la ausencia de una falta de respuesta a comunicaciones previas sobre puntos críticos que no permiten el cumplimiento de las metas institucionales.

Al respecto, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, indicó que esta renuncia no pone en peligro el desarrollo del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de la ciudad. “Yo sí tengo conocimiento de que se le ha dado todo el apoyo técnico correspondiente hasta los últimos que le hemos indicado que cambie los estatutos y todas esas normativas que se había indicado”, precisó la autoridad.

Frente a denuncias de presuntos cobros indebidos para el cambio de zonificación de zonas agrícolas a urbanas a cargo del IMPLA, la autoridad edil precisó que de existir investigaciones a cargo de la Fiscalía, será este el ente que deberá pronunciarse.