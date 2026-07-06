Primera inspección para el Corso de la Amistad detecta vías dañadas y cables expuestos

Vías deterioradas y cables expuestos fueron las principales observaciones detectadas durante la primera inspección al recorrido que será al Corso de la Amistad, realizada por la comisión de festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Las deficiencias fueron identificadas principalmente en la avenida Independencia y en el sector de Miraflores, a la altura de la avenida Mariscal Castilla. Estas observaciones serán puestas en conocimiento de las entidades correspondientes para que se ejecuten las acciones necesarias antes del desarrollo de las actividades por el aniversario de Arequipa.

El coordinador de festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Franco Navarro, informó que esta es la primera de tres inspecciones programadas. Precisó que aún quedan dos recorridos técnicos y que el 14 de julio se dará a conocer el informe con todas las observaciones y medidas que deberán adoptarse.

Navarro indicó que, de manera preliminar, el Corso de la Amistad recorrerá la avenida Mariscal Castilla y la avenida Independencia, para culminar una cuadra antes de la avenida Dolores, en la intersección con Víctor Lira. Sin embargo, señaló que el recorrido será oficializado una vez concluyan las inspecciones técnicas.