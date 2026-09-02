Prisión preventiva para cinco detenidos con armas de fuego en Camaná

Cinco hombres investigados por integrar presuntamente una banda criminal, tener en su poder un vehículo robado y portar armas de fuego permanecerán nueve meses en prisión preventiva en Camaná.

Los investigados fueron detenidos el 23 de agosto en una vivienda del balneario La Punta Vieja, en Camaná, donde la Policía encontró una camioneta de placa VEX-789 que había sido reportada como robada seis días antes en el distrito de Corire, provincia de Castilla.

Los detenidos fueron identificados como Ribelino Guillen P., Luis Lázaro A., Kevin Cuevas B., Aldo Cruces S. y Jairo López M. Según la investigación fiscal, a Kevin Cuevas, Aldo Cruces y Jairo López se les encontraron armas de fuego y municiones. En tanto, los otros dos fueron intervenidos dentro de un vehículo en el que también se hallaron cartuchos.

INVESTIGADOS TIENEN ANTECEDENTES PENALES

Tras la intervención, el fiscal provincial penal Jorge Ernesto Medina Chávez solicitó siete días de detención judicial en flagrancia, pedido que fue aceptado por el juzgado de turno. Durante ese periodo se realizaron diversas diligencias para determinar la participación de cada uno de los investigados.

La Fiscalía recogió las declaraciones de los policías que participaron en el operativo, verificó la correspondencia de la llave de contacto con la camioneta recuperada y formalizó las actas de incautación de las armas y municiones.

También se solicitaron pericias para determinar las características y condiciones de las armas encontradas, además de otros análisis sobre las evidencias incautadas.

Otro elemento considerado por la Fiscalía fueron los antecedentes de los intervenidos. Según el Ministerio Público, la mayoría registra antecedentes policiales, penales y judiciales.

A ello se sumó que los cinco investigados no habrían acreditado suficientes vínculos con un domicilio, familia o trabajo que permitan asegurar su permanencia durante el proceso.

JUZGADO ORDENÓ PRISIÓN PREVENTIVA

Con estos elementos, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná solicitó nueve meses de prisión preventiva para los cinco investigados por los presuntos delitos de banda criminal, receptación agravada y tenencia ilegal de armas y municiones.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la eventual condena sería de 16 años de cárcel como mínimo, circunstancia que incrementaría el riesgo de fuga.

El juzgado finalmente declaró fundado el requerimiento y ordenó que los cinco investigados permanezcan nueve meses bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.