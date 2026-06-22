La construcción de la represa Las Zorras, considerada una de las obras más importantes para el distrito de Yarabamba, ha generado preocupación por los impactos que estaría ocasionando en el paisaje arqueológico y el ecosistema de la zona.

Mientras avanzan los trabajos de movimiento de tierras, especialistas y gestores culturales alertan sobre la desaparición progresiva de espacios naturales y vestigios patrimoniales ubicados en la quebrada donde se ejecuta el proyecto.

El gestor cultural Juan Iván Contreras señaló que, aunque algunos podrían considerar estos efectos como daños colaterales inevitables, la realidad es que el avance de la maquinaria pesada viene transformando drásticamente un entorno que hasta hace pocos meses conservaba importantes características naturales y arqueológicas.

Recordó que en febrero de este año el sector presentaba un paisaje propio de la temporada de lluvias, con extensas áreas verdes y evidencias de antiguas ocupaciones humanas. Informó que en la zona podían apreciarse andenes preincas, además de una variada fauna silvestre que habitaba libremente en las riberas del riachuelo.

“Se notaban andenes preincas, además merodeaban liebres salvajes, aves, entre ellas aguiluchos; nos topamos con un hurón que transitaba libremente por las riberas del riachuelo y notorios petroglifos de agua ubicados en los márgenes de la quebrada”, afirmó Contreras con cierta preocupación.

Sin embargo, el panorama ha cambiado considerablemente con el comienzo de los trabajos. Actualmente, volquetes, retroexcavadoras y camionetas de la empresa contratista Consorcio Kaizen circulan de manera permanente por el área donde se ejecuta el proyecto, incluso atravesando sectores señalizados por el Ministerio de Cultura como parte de un Paisaje Cultural Arqueológico.

De acuerdo con el gestor cultural, la presencia constante de maquinaria pesada ha provocado alteraciones visibles en la flora y fauna local, además de afectar elementos patrimoniales cuya importancia todavía no ha sido plenamente estudiada ni registrada por las autoridades competentes.

“La fauna y la flora han sido dañadas, el paisaje cultural también y lógicamente, los petroglifos. Muchos de ellos permanecían en el anonimato porque no han sido catalogados”, advirtió Contreras.

OBRA. La denominada “Creación del Servicio de Siembra y Cosecha de Agua en la Quebrada Las Zorras” cuenta con una inversión superior a los 71 millones de soles. El proyecto contempla la construcción de una represa con capacidad para almacenar 600 mil metros cúbicos de agua, recurso que beneficiará a más de tres mil habitantes del distrito.

La importancia de la infraestructura es ampliamente reconocida por los pobladores de Yarabamba, debido a que el distrito aún carece de un sistema permanente de agua potable y depende en gran medida del abastecimiento mediante camiones cisterna, pese a recibir alrededor de 290 millones de soles anuales por concepto de canon minero.

Contreras precisó que la necesidad de la obra no está en discusión. “La represa es una obra necesaria e impostergable, pero se está dañando el ecosistema y el paisaje cultural arqueológico que la misma comuna de Yarabamba promociona cuidar”, señaló.

El proyecto incluye además un sistema regulador interconectado con la quebrada de Platanal, lo que permitirá garantizar el abastecimiento continuo de agua potable para todo el distrito y sus asociaciones de vivienda.

La población del distrito de Yarabamba esperaba por la construcción de la represa para que puedan contar con agua potable.