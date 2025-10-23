El Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) presentó la propuesta del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (PDM) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) 2025-2045, y a la fecha se encuentra en fase de exhibición y consulta.

Esta etapa permite a la población, colegios profesionales e instituciones, realizar observaciones sobre aspectos clave como las zonas de expansión urbana, áreas verdes, ejes viales y sistemas de transporte.

Según el cronograma publicado en el portal de la Municipalidad de Arequipa, las consultas estarán abiertas hasta el 11 de noviembre. Los interesados pueden acceder a la información y formularios necesarios a través de los siguientes enlaces: https://www.muniarequipa.gob.pe/instituto-municipal-de-planeamiento-impla/

Las personas que deseen revisar los archivos del PDM y el PAT pueden ingresar a través del siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1Q7s-aAeOofHAkSkWyIpl6w5AKJlLetOI

El equipo técnico encargado de formular el PAT llevará a cabo una audiencia pública el 3 de noviembre en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, donde se expondrá el contenido del plan. Al día siguiente, se presentará el PDM en el mismo lugar, aunque aún no se ha especificado la hora de inicio.

Cabe resaltar que, en ediciones anteriores, el diario Correo informó sobre la venta de terrenos agrícolas y zonas de reserva recreativa por parte de inmobiliarias, luego de realizar lotizaciones con la promesa de tener asegurado el cambio de zonificación para facilitar la construcción de viviendas.

A pesar de que desde el Impla se ha afirmado que no se realizarán cambios de zonificación que beneficien a estas empresas, las inmobiliarias continúan promoviendo la venta de lotes con la promesa de iniciar construcciones en el próximo año.