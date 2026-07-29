Pueblo tradicional de Zamácola celebra 99 años con desfile en Arequipa

Con desfile escolar realizado en la calle Yavarí, el Pueblo Tradicional de Zamácola, en el distrito de Cerro Colorado, celebró hoy su 99 Aniversario de fundación.

El presidente del Pueblo Tradicional de Zamácola, Ermilio Barrios, informó que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado asumió el compromiso de intervenir las principales vías afectadas por el deterioro ocasionado durante la temporada de lluvias.

Según explicó el dirigente, los trabajos de mantenimiento se harán en las calles Marañón, Ucayali y la Av. Aeropuerto, vías que presentan daños en la carpeta asfáltica y dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

De acuerdo con el dirigente, el inicio de los trabajos en las vías está previsto para las próximas dos semanas. Sin embargo, hasta el momento no se ha publicado el plan de contingencia para evitar el congestionamiento vehicular en la zona.

Barrios también destacó que, luego de más de 50 años de espera, existe el compromiso de ejecutar la construcción del mercado de Zamácola, una obra considerada prioritaria por los vecinos debido a la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para el centro de abastos para la margen derecha de Cono Norte.

Como parte de las actividades por el aniversario, diversas instituciones educativas participaron en el tradicional desfile escolar, donde fueron premiadas las delegaciones con mejor presentación.

En la categoría de primaria, los primeros lugares fueron obtenidos por la I.E. Andrés Tapia Núñez, seguida por la I.E. Juilliard y la I.E. Jesús Mi Salvador. En secundaria, el primer puesto fue para la I.E. Víctor Andrés Belaunde, mientras que la I.E. Juilliard ocupó el segundo lugar y la I.E. Romeo Luna Victoria el tercero.

En las celebraciones por el 99 Aniversario de Zamácola, participaron también, organizaciones sociales, vecinos, además del alcalde Manuel vera Paredes.