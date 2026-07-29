Un equipo de investigadores de la Universidad de Varsovia (Polonia) desarrolla trabajos de campo en la provincia de Condesuyos en Arequipa para estudiar y documentar manifestaciones de arte rupestre y otros vestigios arqueológicos que permitirán ampliar el conocimiento sobre las antiguas culturas que habitaron la zona.

La investigación se realiza en el marco de un convenio entre la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y la Municipalidad Provincial de Condesuyos, instituciones que impulsan el proyecto con el propósito de fortalecer el estudio y la conservación del patrimonio arqueológico de la provincia.

Durante las primeras jornadas de trabajo, los especialistas realizan representaciones de arte rupestre sobre material lítico y cerámico. Entre los hallazgos identificados están las figuras antropomorfas, representaciones de animales y símbolos asociados al culto de la fertilidad, evidencias que, según los investigadores, ayudarán a comprender mejor la cosmovisión y las prácticas de las poblaciones prehispánicas que ocuparon este territorio.

Las labores de investigación están a cargo de Karolina Juszczyk, Florentyna Rogoznicka y Julia Czerczer, bajo la dirección de los arqueólogos Sylwia Siemianowska y Maciek Sobczyk, todos pertenecientes a la Universidad de Varsovia. El equipo realiza un registro técnico de alta precisión mediante fichas especializadas, escalas cromáticas y sistemas de medición para documentar cada uno de los vestigios encontrados.

Como resultado del proyecto se elaborará un catálogo arqueológico que reunirá toda la información obtenida durante el trabajo de campo. Este documento servirá como herramienta para la preservación del patrimonio cultural de Condesuyos y podrá ser utilizado en futuras investigaciones, así como en iniciativas de educación y promoción turística.