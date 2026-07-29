Editorial Océano participa en la FIL Lima 2026 con una propuesta pensada para lectores de distintos gustos.

En su stand destacan novelas de romance, historias de fantasía, distopías y una selección de libros escritos por autoras coreanas, uno de los géneros que ha ganado mayor interés entre el público.

El catálogo también incluye publicaciones para los aficionados al fútbol y al Mundial, además de diversos títulos en distintos formatos.