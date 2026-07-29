FIL Lima 2026: Editorial Océano reúne romance, literatura coreana y fantasía en un solo stand
FIL Lima 2026: Editorial Océano reúne romance, literatura coreana y fantasía en un solo stand

Editorial Océano participa en la FIL Lima 2026 con una propuesta pensada para lectores de distintos gustos.

En su stand destacan novelas de romance, historias de fantasía, distopías y una selección de libros escritos por autoras coreanas, uno de los géneros que ha ganado mayor interés entre el público.

El catálogo también incluye publicaciones para los aficionados al fútbol y al Mundial, además de diversos títulos en distintos formatos.

FIL Lima 2026: Editorial Océano reúne romance, literatura coreana y fantasía en un solo stand

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