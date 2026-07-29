El canciller Carlos Espá expresó su confianza en que el Congreso aprobará la delegación de facultades que solicitará el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, con el objetivo de impulsar medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Sus declaraciones fueron brindadas tras participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

El ministro sostuvo que espera contar incluso con el respaldo de la oposición para aprobar las iniciativas del Ejecutivo. Aunque evitó adelantar detalles sobre el contenido del pedido, indicó que el Gobierno continúa trabajando en las propuestas y que en los próximos días realizará anuncios oficiales.

Espá destacó que, pese a que la Cámara de Diputados es presidida por la oposición, está integrada por representantes de todos los peruanos, por lo que pidió priorizar los intereses del país. Asimismo, expresó su expectativa de que exista unidad política para impulsar las reformas que requiere el Perú durante los próximos cinco años.

Perú y México

En otro momento, el canciller afirmó que Perú y México mantienen una relación histórica y de hermandad, por lo que confió en que ambos países retomarán pronto el camino de la integración.

Respecto al salvoconducto solicitado por la ex primera ministra Betssy Chávez, señaló que el Ejecutivo adoptará una decisión conforme al derecho internacional y a la Convención de Caracas de 1954.