El puente modular entregado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para reemplazar la infraestructura Concordia en la calle Grande, en el distrito de Yanahuara, se encuentra en la vía desde hace una semana, a la espera de que inicien los trabajos para su instalación.

En esta situación, la responsabilidad recaería en el Gobierno Regional de Arequipa, debido a que le correspondía realizar los estudios previos y la elaboración del expediente, según indicó el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger.

“Ellos debieron haberlo hecho una semana atrás, no lo hicieron. Me dijeron después de pasar una semana, hágalo usted. Me lo han dicho el viernes y ya lo he hecho con planos, con todo y se lo hemos entregado por mesa de partes ayer. Ayer, miércoles, hemos ingresado todo el expediente listo para que ellos hagan el trabajito”, precisó la autoridad edil.

Añadió que este expediente establece un monto de 590 mil soles y un plazo de 30 días calendarios para su instalación, no obstante, indicó que la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) anunció que esta intervención se realizaría en 2 meses, previa firma de convenio entre la Región y la Municipalidad de Yanahuara.

Sobre este convenio, Bolliger precisó que debiera ser la Región la que tenga la iniciativa de solicitarla. “Ellos me enviaron un borrador, que fue lo único que sí mandaron hace diez o quince días, pero lo hicieron en un sentido diferente a como está el expediente. Entonces ellos tienen que modificarlo y si quieren que yo lo haga, yo lo hago, no hay problema”, agregó.

Por su parte, José Aquise, titular de la GRTC, señaló que están a la espera de que el Concejo Distrital de Yanahuara envíe el pedido para la delegación de facultades a la Región. “En el transcurso de hoy o mañana debe estar listo”, mencionó.

Pese a ello, Aquise refirió algo que contradice lo señalado por el alcalde de Yanahuara, " la IOARR es a nivel de preestudio de preinversión. Luego de eso nosotros tenemos que elaborar un expediente como unidad ejecutora. Entonces cuando se hace un proyecto, hay la unidad formuladora, que es la que hace la IOARR, el proyecto, y luego viene la unidad ejecutora, que comprende el expediente más la ejecución“, acotó.

En cuanto a la situación del puente modular para Villa Continental, en Cayma, el funcionario señaló que no existe mayor avance ni tampoco información adicional sobre el envío de la infraestructura por parte del MTC.

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