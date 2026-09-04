Puerto Corío: aprueban Plan Maestro para avanzar con estudios

El proyecto del Terminal Portuario de Corío, en la provincia de Islay, dio un paso luego de que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó ayer su Plan Maestro, documento que establece las áreas terrestres y marítimas donde se desarrollará esta infraestructura valorizada en más de US$800 millones.

La aprobación, realizada ayer, permite avanzar hacia una nueva etapa del proyecto, que incluye la realización de estudios, la definición de su esquema de inversión y la búsqueda de empresas interesadas en participar en su desarrollo.

El futuro puerto será de tipo multipropósito y está previsto para movilizar distintos tipos de carga, entre ellas contenedores, carga fraccionada y graneles sólidos. El proyecto contempla tres etapas de desarrollo.

Uno de los principales objetivos es ampliar la capacidad portuaria del sur del país y facilitar el movimiento de mercancías hacia mercados de otros países de Sudamérica, entre ellos Brasil, Bolivia y Argentina.

El Plan Maestro fue elaborado por la APN como parte del convenio firmado en noviembre de 2025 entre el Gobierno Regional de Arequipa, ProInversión y la Autoridad Portuaria Nacional, con participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El documento establece las condiciones y espacios que requerirá el terminal para su crecimiento futuro, tomando en cuenta las necesidades de infraestructura y la demanda de servicios portuarios.