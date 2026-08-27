Un roce intencional, un tocamiento indebido o un frotamiento de los órganos genitales dentro de un bus de transporte público no debe ser asumido como una situación normal ni quedar en silencio. Frente a estos casos, los pasajeros y conductores tienen un papel clave para detener al agresor y proteger a la víctima.

Así lo advirtió hoy Fabiola Zegovia, especialista del programa Warmi Ñan en Arequipa, durante una jornada de sensibilización a conductores y pasajeros para prevenir el acoso y la violencia en el transporte público.

La especialista explicó que este tipo de conductas constituyen formas de violencia en espacios públicos y exhortó a las víctimas y testigos a comunicar inmediatamente lo ocurrido al conductor. La intervención de quienes presencian estos hechos puede evitar que el agresor continúe acosando a otras personas.

¿QUÉ DEBE HACER EL CONDUCTOR?

Ante una denuncia de acoso dentro de una unidad de transporte, el conductor debe seguir el siguiente protocolo. Entre las primeras medidas está cerrar las puertas del vehículo y comunicar a los pasajeros lo ocurrido, con el objetivo de controlar la situación y brindar protección a la víctima.

Posteriormente, el conductor debe trasladarse a la comisaría más cercana para acompañar a la víctima a realizar la denuncia contra el presunto agresor. Durante todo el procedimiento, se debe priorizar la seguridad y protección de la persona afectada.

El llamado también está dirigido a los pasajeros: no ser indiferentes frente al acoso. Los testigos pueden alertar al conductor y apoyar a la víctima para que el hecho no quede impune.

LOS HOMBRES COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Christian Nina, representante del programa Hombres por la Igualdad, señaló que los varones tienen una responsabilidad importante en la prevención de la violencia.

Señaló que los hombres deben dejar de ser espectadores o parte del problema y asumir un rol activo para generar cambios de conducta, cuestionando las acciones de acoso y promoviendo relaciones basadas en el respeto.

Los varones también pueden participar en campañas como el de Hombres construyendo igualdad, que busca reducir la violencia psicológica, sexual, económica y física contra la mujer

El mensaje de los especialistas es claro: el transporte público debe ser un espacio seguro y la violencia no puede normalizarse. Frente a un caso de acoso, la indiferencia también puede favorecer que el agresor continúe actuando.