Diversos gremios del transporte se sumarán este jueves 12 de marzo al paro nacional convocado por transportistas, en protesta por el incremento del precio de los combustibles y otros problemas como el mal estado de las vías.

Entre ellos figuran los conductores de camiones y tráileres. El secretario general del gremio de transportistas de carga pesada, Teófilo Sánchez, cuestionó el incremento del precio de la gasolina y el diésel, que según indicó, pasó de 14 soles a más de 20 soles por galón, lo que afecta directamente los costos de operación del transporte de carga. También criticó el mal estado de las carreteras en distintas rutas nacionales y señaló que existe falta de mantenimiento por parte de las concesionarias encargadas de estas vías.

SE MOVILIZARÁN TAXIS Y EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

A la protesta también se sumarán conductores de taxi y transportistas de algunas empresas de transporte público que operan en distritos como Cayma y Cerro Colorado.

El presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa, Adolfo Paco Medina, señaló que su gremio respalda la protesta y rechazó las prácticas de algunos propietarios y administradores de grifos, a quienes acusó de acaparar combustible y especular con los precios. El precio del GLP aumentó de 5.30 a 9 soles y en lagunos grifos se agotó.

El dirigente manifestó que la actual crisis se originó por la fuga de gas natural registrada en el sistema de Camisea, lo que afectó temporalmente el suministro de gas.

En tanto, transportistas de empresas como Transcayma también anunciaron que participarán en la protesta. Los conductores indicaron que no están de acuerdo con mantener el pasaje urbano en un sol, decisión adoptada hoy, tras la reunión entre las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT), el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con presencia de la fiscal de Prevención del Delito.

Transportistas protestaron hoy y advierten que mañana tampoco prestarán servicio en Arequipa (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Según los transportistas, operar con la tarifa actual implica trabajar a pérdida, por lo que adelantaron que no prestarán servicio durante la jornada de protesta.

Por su parte, el presidente del Perú, José Balcázar, señaló ayer que el servicio de gas natural se restablecería este sábado 14 de marzo, tras la reparación de las redes afectadas en el distrito de Megantoni. Indicó además que, con la normalización del suministro, el precio del GLP debería disminuir.

Además, el mandatario de la Nación aseguró que no existe desabastecimiento de combustible. Según la presidenta del Consejo de Ministros, lo que habría es especulación de precios.

