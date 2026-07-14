La Red de Salud Arequipa–Caylloma deberá desalojar el inmueble que ocupa actualmente en un plazo máximo de dos meses, luego de que quedara firme la sentencia judicial a favor de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa.

El director de la institución, el médico cirujano Ruperto Benjamín Dueñas Carpio, indicó que ya se agotaron todas las instancias judiciales, incluida la casación, por lo que ahora corresponde ejecutar el fallo.

El funcionario informó que la Red de Salud evalúa diversas alternativas para trasladar sus oficinas. Explicó que se realizaron gestiones ante la Gerencia Regional de Educación, el Arzobispado y la extinta Universidad Andina, sin éxito, por lo que la opción más viable es el exlocal donde funcionaba el Instituto Cayetano Heredia, ubicado en el sector de la avenida La Salud.

Para concretar el cambio de sede, la entidad solicitó al Gobierno Regional de Arequipa una ampliación presupuestal de S/390 mil, recursos que permitirán cubrir el alquiler del nuevo inmueble hasta fin de año, además de los trabajos de adecuación, mantenimiento y el traslado de mobiliario y equipos.

El alquiler mensual oscilaría entre S/11 mil y S/15 mil, monto similar al que demandaba el actual local.