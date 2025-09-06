La Red de Salud Arequipa-Caylloma atraviesa un conflicto que podría dejarla sin sede administrativa. La institución deberá desalojar el local que ocupa en las galerías Héroes Anónimos, que es de propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa (SBA), ya que no llegaron a un acuerdo con dicha entidad, según manifestó el director de la red, Christian Gamero.

El funcionario de salud detalló que en las tres conversaciones que se tuvo con la SBA no se acordó nada. “No hemos llegado a un acuerdo, pero pediremos otra reunión con el directorio para prolongar la estancia. Necesitamos un plan de contingencia hasta diciembre, porque aún no contamos con otra sede”, explicó.

Precisar que el desalojo ya fue ordenado por el Poder Judicial en primera instancia y en octubre o noviembre saldría la confirmación en segunda, ya que desde la red de salud apelaron a la decisión. Si se confirma, la SBA, con apoyo de la Policía, retirará a los trabajadores que son cerca de 200, de los 16 espacios que ocupan desde 1988.

DEUDA

Este proceso judicial se da porque desde la red deben más de dos millones de soles a la SBA y hasta la fecha no les pagan del alquiler del predio. Por su parte, el gerente general de la Beneficencia, Augusto Arce Paredes, recalcó que existen tres intentos previos de conciliación sin éxito.

“Lo que buscamos es que se reconozca la deuda y se acuerde un cronograma de pagos. Tenemos una sentencia que nos da la razón y todo apunta a que será confirmada en segunda instancia. Antes que suceda eso, nosotros seguimos abiertos al diálogo para conciliar”, afirmó.

Por el momento, los trabajadores administrativos de salud, pueden continuar en las instalaciones, pero el panorama cambiará tras la decisión del Poder Judicial. Si falla a favor de la SBA, tendrán que retirarse.

TERRENO

Como alternativa, la red de salud, proyecta mudarse a un terreno de 6 mil m² ubicado en el pueblo joven Miguel Grau, en Paucarpata, cedido por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), pero proyecto no está ni en perfil.