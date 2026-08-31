El regidor del distrito de Mariano Melgar, Cascely Calizaya, no será investigado ni juzgado mediante el proceso inmediato de flagrancia por conducir en estado de ebriedad, tras ser intervenido la madrugada del 29 de agosto. El caso continuará por la vía de un proceso ordinario.

Según información de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la Fiscalía no aceptó aplicar el principio de oportunidad, mecanismo previsto para determinados delitos de menor gravedad y que no son condenados con pena efectiva.

En el caso de Calizaya, quien tenía 0.81 gramos de alcohol en la sangre, por encima del límite permitido, uno de los factores considerados es que registra antecedentes por conducir en estado de ebriedad. El penúltimo caso ocurrió en mayo de este año.

El regidor, quien además es candidato a la alcaldía de Mariano Melgar por el movimiento Fuerza Arequipeña, también acumula otras infracciones de tránsito. Registra seis papeletas por infracciones graves y una leve, esta última por estacionar en una zona prohibida.

SU CANDIDATURA NO ESTÁ EN RIESGO

Respecto a su postulación en las próximas elecciones regionales y municipales, una eventual sentencia por este caso no impediría automáticamente que continúe como candidato, debido a que el delito de peligro común es considerado un delito culposo y no doloso.

Incluso si el proceso concluyera en un tiempo breve, la sentencia no generaría, por sí sola, una causal de exclusión de su candidatura bajo ese supuesto.