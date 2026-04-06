La regidora del distrito de Alto Selva Alegre (ASA), Mitzu Quispe Zea, denunció hoy que enfrenta constantes trabas por parte del municipio distrital en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, que se remontan a marzo de 2025, cuando fue suspendida por 30 días por decisión del Concejo Municipal luego de reportar que dos serenos no contaban con los implementos de seguridad necesarios para cumplir su labor.

Quispe Zea afirmó que dicha sanción careció de sustento legal y vulneró sus derechos. “No se respetó el debido proceso y apelé ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, recordó. Un año después, el 20 de marzo de 2026, el organismo electoral revocó el acuerdo de concejo N.º 029-2025/MDASA y exhortó a las autoridades de ASA a conducir adecuadamente los procedimientos de suspensión o vacancia, respetando los principios del debido proceso.

Tras este pronunciamiento, la regidora anunció que comenzó acciones legales contra los funcionarios implicados, presentando denuncias penales por abuso de autoridad, usurpación de funciones y falsedad ideológica. Además, adelantó que entregará la resolución del JNE al Ministerio Público para respaldar sus acusaciones. “Actuaron irregularmente al suspenderme y negarme participar en tres concejos municipales, perjudicando mi labor y dañando mi imagen”, apuntó.

Quispe Zea señaló que continúa con su labor fiscalizadora pese a las dificultades. Sostuvo que solicitó información sobre las acciones realizadas en la temporada de lluvias, pero no recibió respuestas claras. Entre los pedidos, detalló requerimientos sobre el número de cuadrillas operativas y la maquinaria destinada a estas labores, especialmente considerando que la Municipalidad contaba con un presupuesto de un millón 200 mil soles para este fin.

La regidora advirtió que la falta de transparencia en la administración de estos recursos incrementa su preocupación sobre la gestión municipal. “Hay falta de transparencia”, afirmó.

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