La construcción de una de las sedes del Poder Judicial, en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa, se reanuda luego de permanecer paralizada por aproximadamente un mes a raíz de las protestas protagonizadas por integrantes del Sindicato de Construcción Civil, quienes impedían el ingreso del personal a la obra.

El representante de la empresa APM Contratistas Generales, Darío Zambrano, informó que ya se realizan coordinaciones con los residentes de obra para reiniciar los trabajos, tras el cese de las manifestaciones en la zona del proyecto.

La paralización concluyó luego de que el Poder Judicial ordenara siete días de detención para los dirigentes sindicales Luque Espinoza Valcárcel y Miguel Chicata Orihuela, investigados por el presunto delito de “exigencia extorsiva”. Desde entonces, las protestas dejaron de realizarse en la obra y se trasladaron a la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

De acuerdo con información del Gobierno Regional de Arequipa, el proyecto demanda una inversión de S/ 49 millones y registra un avance físico del 15,5%. Son aproximadamente, unos 30 trabajadores ejecutan las labores de reposición del cerco perimétrico, que resultó dañado durante los incidentes ocurridos en los últimos días.

No obstante, el conflicto aún no estaría resuelto. Integrantes del Sindicato de Construcción Civil anunciaron la posibilidad de convocar un paro regional, con el que afectaría a otras obras públicas ejecutadas bajo las modalidades de administración directa, obras por impuestos y contratos con empresas privadas.