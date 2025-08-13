Diario Correo también celebra con sus lectores el 485 Aniversario de Arequipa y hoy, 13 de agosto, minutos antes de las 13:00 horas se realizó el esperado sorteo de entradas para el Festival de Danzas Internacionales (Festidanza 2025), así como cuadros y fotografías del artista Erwin Gómez, productos de belleza de Perfumería La Estrella, textos de la Librería San Francisco, café y chocolate de Café Valenzuela.
Los lectores de Correo solo recortaron los cupones publicados en el Diario Correo y lo depositaron en el ánfora instalada en la calle La Merced 125, oficina 157, Cercado de Arequipa.
RELACIÓN DE GANADORES DEL SORTEO
Ingreso a Festidanza para el 16 de agosto:
- José Luis Benavides Huamán (entrada doble)
- Eliana Paredes de Berríos (entrada doble)
- Walter López Álvarez (entrada doble)
- Gilber Vicente Rueda Flores (entrada doble)
- Pedro Bustamante Ríos (entrada doble)
- Luz Esther Vera de Berríos (entrada doble)
- Luis Antonio Sotomayor (entrada doble)
- Lucy Manrique Ponce (entrada doble)
- SONIA Lazarte Arredondo (entrada doble)
- Lucy Manrique Ponce (entrada doble)
Ingreso a Festidanza para el 17 de agosto:
- Walter Jesús Álvarez Febres (entrada doble)
- Fabiola Huanca Prieto (entrada doble)
- Luz Esther Vera de Berríos (entrada doble)
- Camila Figueroa Huanca (entrada doble)
- Gonzalo Berríos (entrada doble)
- Roberto Sánchez Zúñiga (entrada doble)
- Luis Arturo Sotomayor Paredes (entrada doble)
- Roberto Sánchez Zúñiga (entrada doble)
- José Luis Benavides Huamán (entrada doble)
- Blanca Carazas de Guevara (entrada doble)
Ingreso a Festidanza para el 18 de agosto:
- Eliana Paredes (entrada doble)
- Felipa Romero Sánchez (entrada doble)
- Jacinto Arapa Luque (entrada doble)
- Roberto Sánchez Zúñiga (entrada doble)
- Felipa Romero Sánchez (entrada doble)
- Luis Antonio Sotomayor Paredes (entrada doble)
- Vito Salazar Valdivia (entrada doble)
- Nolberto Salazar Valdivia (entrada doble)
- Fermin Navío (entrada doble)
- Roberto Sánchez (entrada doble)
Premio sorpresa de Perfumería La Estrella: Lilia Navío Chávez y Glen Ponce Febres
Cuadro en acuarela del artista Erwin Gómez: Pedro Braulio Bustamante Ramos
Fotografías del artista Erwin Gómez: Vito Salazar Valdivia
Paquetes de libros de la Librería San Francisco:
- Celia Navío Chauca
- Fermín Navío
- Flora de Terán de González
Café Valenzuela: Blanca Carazas de Guevara
RECOJO DE PREMIOS
Los ganadores deberán recoger sus premios entre el lunes 18 y martes 19 de agosto, en el local La Merced 125, presentando su DNI, en horario de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
En cuanto a las entradas para Festidanza, el ingreso será con lista y antes de las 19:00 horas en la puerta 15 del Coliseo Arequipa, según el día que coresponda. Solo deben portar el DNI.
El ganador de un paquete de café y chocolate, debe acudir directamente al local de Café Valenzuela, ubicado en la calle General Moran para recoger su premio.