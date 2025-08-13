Diario Correo también celebra con sus lectores el 485 Aniversario de Arequipa y hoy, 13 de agosto, minutos antes de las 13:00 horas se realizó el esperado sorteo de entradas para el Festival de Danzas Internacionales (Festidanza 2025), así como cuadros y fotografías del artista Erwin Gómez, productos de belleza de Perfumería La Estrella, textos de la Librería San Francisco, café y chocolate de Café Valenzuela.

Los lectores de Correo solo recortaron los cupones publicados en el Diario Correo y lo depositaron en el ánfora instalada en la calle La Merced 125, oficina 157, Cercado de Arequipa.

RELACIÓN DE GANADORES DEL SORTEO

Ingreso a Festidanza para el 16 de agosto:

José Luis Benavides Huamán (entrada doble) Eliana Paredes de Berríos (entrada doble) Walter López Álvarez (entrada doble) Gilber Vicente Rueda Flores (entrada doble) Pedro Bustamante Ríos (entrada doble) Luz Esther Vera de Berríos (entrada doble) Luis Antonio Sotomayor (entrada doble) Lucy Manrique Ponce (entrada doble) SONIA Lazarte Arredondo (entrada doble) Lucy Manrique Ponce (entrada doble)

Ingreso a Festidanza para el 17 de agosto:

Walter Jesús Álvarez Febres (entrada doble) Fabiola Huanca Prieto (entrada doble) Luz Esther Vera de Berríos (entrada doble) Camila Figueroa Huanca (entrada doble) Gonzalo Berríos (entrada doble) Roberto Sánchez Zúñiga (entrada doble) Luis Arturo Sotomayor Paredes (entrada doble) Roberto Sánchez Zúñiga (entrada doble) José Luis Benavides Huamán (entrada doble) Blanca Carazas de Guevara (entrada doble)

Ingreso a Festidanza para el 18 de agosto:

Eliana Paredes (entrada doble) Felipa Romero Sánchez (entrada doble) Jacinto Arapa Luque (entrada doble) Roberto Sánchez Zúñiga (entrada doble) Felipa Romero Sánchez (entrada doble) Luis Antonio Sotomayor Paredes (entrada doble) Vito Salazar Valdivia (entrada doble) Nolberto Salazar Valdivia (entrada doble) Fermin Navío (entrada doble) Roberto Sánchez (entrada doble)

Premio sorpresa de Perfumería La Estrella: Lilia Navío Chávez y Glen Ponce Febres

Cuadro en acuarela del artista Erwin Gómez: Pedro Braulio Bustamante Ramos

Fotografías del artista Erwin Gómez: Vito Salazar Valdivia

Paquetes de libros de la Librería San Francisco:

Celia Navío Chauca Fermín Navío Flora de Terán de González

Café Valenzuela: Blanca Carazas de Guevara

RECOJO DE PREMIOS

Los ganadores deberán recoger sus premios entre el lunes 18 y martes 19 de agosto, en el local La Merced 125, presentando su DNI, en horario de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

En cuanto a las entradas para Festidanza, el ingreso será con lista y antes de las 19:00 horas en la puerta 15 del Coliseo Arequipa, según el día que coresponda. Solo deben portar el DNI.

El ganador de un paquete de café y chocolate, debe acudir directamente al local de Café Valenzuela, ubicado en la calle General Moran para recoger su premio.

VIDEO EN VIVO