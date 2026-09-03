El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anuló cerca de mil cambios de domicilio en Arequipa luego de comprobar que los ciudadanos no residían en las nuevas direcciones que habían registrado en su DNI. Las verificaciones se realizaron principalmente en Quequeña, Mollebaya y Yarabamba, a pocas semanas de las elecciones del 4 de octubre.

Ángel María Manrique, responsable del Reniec en Arequipa, explicó que el personal realizó hasta dos visitas domiciliarias para comprobar si los ciudadanos realmente se habían trasladado a los domicilios declarados. En los casos en que no fueron encontrados en la nueva dirección, se emitieron resoluciones que dejaron sin efecto el cambio y restituyeron el domicilio anterior.

Los ciudadanos fueron posteriormente notificados mediante sus correos electrónicos y números de celular registrados.

Con esta medida, los electores involucrados deberán votar en el distrito que figuraba como su domicilio antes del cambio anulado.

Las verificaciones se realizaron ante la sospecha de que algunos cambios de domicilio podrían estar relacionados con el denominado “voto golondrino”, práctica que consiste en registrar una dirección distinta a la residencia habitual para influir en los resultados electorales de un determinado distrito, donde la población es menor.

Manrique precisó que las cancelaciones no solo se produjeron en los tres distritos de la provincia de Arequipa. También se detectaron casos en Nicolás Valcárcel, en Camaná; Cocachacra, en Islay; y Atico, en Caravelí.

10 MIL DNI FALTAN RECOGER

El funcionario también pidió a los ciudadanos que ya realizaron el trámite de duplicado o renovación, que recojan sus DNI, debido a que actualmente hay alrededor de 10 mil documentos pendientes de entrega en las oficinas de Reniec de Arequipa. La atención en las oficinas del Reniec se realiza de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.

Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden votar con el DNI vencido, por lo que no es necesario renovarlo únicamente para participar en las próximas elecciones.