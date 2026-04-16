Al menos 1961 ciudadanos en la región Arequipa registraron cambios irregulares de domicilio en su DNI, según detectó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante la verificación del padrón electoral con miras a las elecciones regionales y municipales de 2026.

Los casos se concentran principalmente en el distrito de Yarabamba, donde se identificaron 1375 personas que no residen en la dirección que declararon o cuyos domicilios simplemente no existen. A ello se suman 591 casos en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel en la provincia de Camaná lo que genera preocupación por una posible alteración del padrón electoral en estas zonas.

A nivel nacional, el Reniec detectó 33 mil 592 casos tras verificar a más de 65 mil ciudadanos en 58 distritos del país entre febrero y marzo de este año. La intervención se realizó como parte de las acciones para evitar el denominado “voto golondrino”, una práctica que consiste en cambiar ficticiamente de domicilio para influir en resultados electorales locales.

Según la entidad, las irregularidades más frecuentes que detectaron es que el ciudadano no vive en la dirección consignada o que el domicilio declarado en el DNI no existe. Ante ello, se dispuso la restitución de oficio de estos ciudadanos a su último domicilio válido, medida que solo tendrá efecto en la elaboración del padrón electoral.

El proceso de verificación se da en la antesala de los comicios del 4 de octubre de 2026, en los que se elegirán autoridades regionales y municipales.