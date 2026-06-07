La jornada electoral dejó más de una alerta en Arequipa. La Defensoría del Pueblo reportó más de 160 incidencias durante la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio en la región.

Entre ellas, en el colegio Domingo Jáuregui, mesa N.º 005798, un votante reportó una cédula marcada. Sin embargo, el jefe de la ODPE de Cerro Colorado, Armando Echevarría, informó que se levantó un acta donde se afirmaría que no hubo este incidente.

Distinto fue el caso de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Allí, los integrantes de la mesa N.º 005504 detectaron 23 cédulas que presentaban marcas y alertaron al Jurado Electoral Especial (JEE).

Ante ello, la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa y la fiscal Ana Cecilia Cordero Echenique comunicaron el hecho a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos para que adoptara las acciones del caso.

En este caso, las marcas habrían sido producto del traspaso de tinta entre papeletas, sin intención deliberada. Aun así, la ONPE no tomó riesgos y reemplazó de inmediato las 23 cédulas con material de reserva, siguiendo los protocolos establecidos.

PROPAGANDA

Cabe mencionar que durante la mañana de este domingo, una gigantografía con propaganda electoral de una candidata estuvo instalada a escasos metros de la institución educativa Luis H. Bouroncle, en el Cercado de Arequipa, pese a que la normativa electoral prohíbe la difusión de la misma dentro de un radio de 100 metros de los locales de votación durante la jornada electoral.