Un total de 372 kilos de residuos sólidos fueron retirados de las faldas del volcán Misti durante una jornada de limpieza realizada por el Club Deportivo de Andinismo Arequipa, que además permitió evidenciar la presencia de escombros y desechos de construcción en la ruta de acceso al principal atractivo natural de la ciudad.

En la campaña participaron 19 andinistas, quienes recorrieron los sectores de Lomo de Lagarto, Cortaderas, Pastores y la pampa de Bateones, ubicados en la ruta directa de ascenso al volcán. Equipados con sacos y guantes, recolectaron botellas de plástico y vidrio, bolsas, latas de conservas e incluso llantas abandonadas en la zona.

Retiran 372 kilos de basura de las faldas del Misti y Fiscalía constata botadero de escombros

Durante la actividad, representantes de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa levantaron un acta de constatación, a solicitud del Club Deportivo de Andinismo Arequipa y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), tras verificar el deterioro de la vía y la presencia de grandes cantidades de escombros.

Según las entidades participantes, parte de la ruta es utilizada de manera ilegal como botadero de material de construcción, situación que representa una amenaza para el ecosistema del área y afecta uno de los principales espacios naturales y turísticos de Arequipa.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Nuestro volcán, nuestra responsabilidad” y contó con el apoyo del Sernanp, la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre y la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito. El acta elaborada por el Ministerio Público servirá para sustentar las acciones que correspondan frente a la disposición ilegal de residuos en las faldas del Misti.