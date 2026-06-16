El alcalde del distrito de Islay, Irwin Santoyo Chalco, informó ayer que se viene retomando el primer tramo del proyecto de la autopista que unirá el puerto de Matarani con la carretera Panamericana Sur (CPS), en el cruce hacia Moquegua, obra pendiente desde el año 2016 y que ahora vuelve a ser impulsada por el Gobierno central.

Por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la concesionaria Covisur realiza la actualización del perfil técnico de la vía que conectará el principal terminal portuario de la región con la red vial nacional.

Santoyo Chalco adelantó que en los próximos días viajará a Lima para sostener reuniones con funcionarios del sector Transportes y verificar los avances del expediente. Informó que buscará una cita en la Dirección General del MTC con el objetivo de conocer el estado de la actualización y garantizar que se cumplan los plazos establecidos para este mes.

El proyecto contempla la construcción de una vía de 58 kilómetros. Entre las alternativas evaluadas figura una autopista de cuatro carriles o la habilitación de vías de subida y bajada paralelas a la carretera existente.

MAYOR RIESGO EN VERANO

El alcalde informó que la actual carretera presenta riesgos constantes debido al tránsito de camiones de carga pesada que se dirigen al puerto de Matarani. A ello se suma el aumento del flujo vehicular durante la temporada de verano, cuando miles de visitantes se desplazan hacia las playas de la provincia de Islay.

La autoridad anunció que antes de concluir su gestión municipal comenzarán obras en el colegio Miguel Grau, la piscina municipal y un complejo recreacional.