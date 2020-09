Pese a que falta un mes para destrabar el proyecto Majes Siguas II , la firma del nuevo convenio entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Minagri sigue retrasado. Para el martes y miércoles estaba programada las últimas reuniones entre los consejeros y el equipo del ministro de Agricultura Jorge Montenegro para terminar de elaborar la nueva propuesta del convenio, pero estas no se desarrollaron.

El consejero Harberth Zúñiga manifestó que existe un desinterés del presidente del Consejo Regional Willy Ayñayanque, porque no convocó a reunión, pese al acuerdo verbal que había para finiquitar los últimos detalles de lo que sería el nuevo convenio. La preocupación es porque ante de que finalice octubre se debe conseguir los 104 millones de dólares, de lo contrario, se dará motivos a Cobra para que por tercera vez solicite resolver el contrato de concesión.

En respuesta Ayñayanque, indicó que la próxima reunión del Consejo Regional de Arequipa ya sería para debatir la aprobación o no de la firma de convenio y a solicitud del Gobierno Regional de Arequipa. Argumentó que cada consejero debía plantear propuestas al borrador que elaboraron la semana pasada. Además, indicó que Minagri no solicitó para convocar una nueva reunión.

En opinión de Zúñiga, el convenio con el Minagri es la alternativa más viable de destrabar el proyecto , porque el Congreso de la República no aprobará la garantía soberana, debido a que no tiene iniciativa de gasto y no aprobarán una ley con nombre propio como Majes Siguas II.

Con este criterio, considera que el gobernador Elmer Cáceres Llica no tendrá el apoyo del Legislativo para que Majes Siguas siga en marcha. “ Su estrategia es evidente, cuando no se consiga nada, el culpará a todos, al Congreso y al Consejo Regional. Todos serán culpables, menos él ”, dijo.