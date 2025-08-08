Los grifos de Arequipa venden la gasolina por octonaje y lo agrupan en Regular y Premium. A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 8 de agosto en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 8 de agosto en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 14.79 soles en el grifo San José de La Pampilla en José Luis Bustamante y Rivero; a 14.69 soles en el Servicentro Independencia en la Av. Independencia en el Cercado de Arequipa y a 13.49 soles en el Grifo El Pilar, también en el Cercado de la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 8 de agosto en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 15.75 soles en el grifo San José de La Pampilla en JLByR; a 15.65 soles en el Servicentro Independencia en la Av. Independencia en el Cercado de Arequipa y a 14.59 soles en la estación El Pilar, ubicada en el Cercado de la ciudad.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 8 de agosto, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.69 soles en el grifo San José de La Pampilla en JLByR; a 15.45 en el Servicentro Independencia en la Av. Independencia y a 14.45 soles, ambos en el Cercado de Arequipa.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 4 de agosto en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 6.09 soles en el grifo San José de La Pampilla en JLByR; y a 6.05 soles en el Servicentro Independencia en la Av. Independencia en el Cercado de Arequipa.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 8 de agosto?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 48.50 soles en la planta envasadora Llamagas en Cerro Colorado.