A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 16 de enero en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 16 de enero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.39 soles en el grifo Primax en la Av. Pizarro en Paucarpata; a 13.19 soles en la estación Pecsa en la calle El Filtro, en el Cercado de Arequipa; a 13.10 soles en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga, cerca al cementerio La Apacheta.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 16 de enero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.69 soles en el grifo Primax en la Av. Pizarro en Paucarpata; a 14.19 soles en la estación Pecsa en la calle El Filtro, en el Cercado de Arequipa; a 14.40 soles en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga, cerca del cementerio La Apacheta.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 16 de enero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.89 soles en el grifo Primax en la Av. Pizarro en Paucarpata; a 14.29 soles en la estación Pecsa en la calle El Filtro, en el Cercado de Arequipa; a 14.80 soles en el grifo J&P de la Av. Vidaurrázaga a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 16 de enero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.09 soles en la Av. La Paz con Manuel Muñoz Nájar en el Cercado de Arequipa; a 5.60 soles en el grifo J&P a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 16 de enero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas, de la avenida La Paz y a 5.60 soles en el grifo J&P en la avenida Vidaurrázaga en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

