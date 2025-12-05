A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 5 de diciembre en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 5 de diciembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.29 soles en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya; a 13.29 soles en el grifo Pecsa en de la Av. Salaverry, distrito de Socabaya; a 13.21 soles en el estacionamiento del Grupo Corzo en San Martín de Socabaya.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 5 de diciembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.78 soles en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya; a 14.35 soles en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry, en el distrito de Socabaya; a 14.85 soles en el grifo del Grupo Corzo en San Martín de Socabaya.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 5 de diciembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.49 soles en el grifo en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya; a 14.29 soles en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry, en Socabaya; a 14.10 soles en el estacionamiento del Grupo Corzo en San Martín de Socabaya.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 5 de diciembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.43 soles en el grifo Petroperú ubicado en la calle Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa y a 5.59 soles en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 31 de octubre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas, de la avenida La Paz y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.

