A diferencia de la semana pasada, los grifos de Arequipa ya se encuentran abastecidos de gasolina, pero aún existe escasez del GLP y los precios se mantienen elevados.

En el grifo Chaskigas de la Av. La Paz, en el grifo Milagritos en Socabaya y otros estacionamientos no se expende el GLP debido al desabastecimiento, pese a que el Ejecutivo anunció que el servicio del gas natural se restableció desde el sábado último.

AQUÍ detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 16 de marzo en algunos grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 16 de marzo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo de la Av, Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 19.69 soles; en la estación Milagritos en la misma Av. Salaverry se vende a 19.45 soles; en el grifo Chaskigas en la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa se vende a 20.95 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 16 de marzo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo de la Av, Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 21.89 soles; en la estación Milagritos en la misma Av. Salaverry se vende a 19.95 soles; en el grifo Chaskigas en la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa se vende a 22.15 soles; en el grifo Primax en Cerro Colorado en la zona de Llamagas se vende a 21.49 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 16 de marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo de la Av, Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 21.99 soles; en la estación Milagritos en la misma Av. Salaverry se vende a 20.10 soles; en el grifo Chaskigas en la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa se vende a 20.75 soles, en el Grupo Corzo de San Martín de Socabaya se vende a 20 soles el galón; en el grifo Primax en Cerro Colorado en la zona de Llamagas se vende a 19.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 16 de marzo en Arequipa?

En el grifo de la Av, Salaverry en el distrito de Socabaya se vende a 10.99 soles; en el grifo Primax en Cerro Colorado en la zona de Llamagas se vende a 10.99 soles. Esto significa un incremento del 100%.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 16 de marzo?

En la Planta de Llamagas en Cerro Colorado el gas de 10 kilos se vende a 52 soles; en la Planta de gas de la Av. Las Peñas el balón de gas de 10 kilos se vende a 55 soles.