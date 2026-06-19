Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 19 de junio en algunos grifos de Arequipa, según la plataforma de Facilito de Osinergmin. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 19 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Herka Soluciones en Characato se vende a 14.99 soles el galón, en el grifo Gamarra en Cerro Colorado a 16.75 soles, en el grifo Coesti en la Variante de Uchumayo en Tiabaya a 17.25 soles, en grifos Tucano en el distrito de Socabaya a 17.35 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 19 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en la vía a Yura en el distrito de Cerro Colorado se vende 17.80 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en el distrito de Paucarpata a 18.49 soles, en servicentro Transportes y Servicios Espinar en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 18.65 soles, en el grifo Las Torres en Alto Selva Alegre a 18.68 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 19 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 18.70 soles, en el grifo DBM &M en la carretera Panamericana Sur km 963 en el distrito La Joya a 18.97 soles, en la estación de servicios Santo Tomás de Lima en la Variante de Uchumayo KM 1.5 en Sachaca a 18.99 soles, en el grifo Francisco Carbvajal Bernal en Yanahuara a 19.15 soles, en la gasolinera Villa Hermosa en El Cural Lateral en Uchumayo a 19.17 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 19 de junio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado se vende a 6.90 soles el galón, en el grifo Zeta Gas Andino en la Av. Tahuaycani en Sachaca a 6.98 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 7.30 soles, en el grifo Las Torres en Alto Selva Alegre 7.35 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 15 de junio?

El balón de gas de 10 kilos en la planta de Lima Gas en el Centro Industrial Las Canteras en Cerro Colorado a 51.90 soles, en la marca J & J en la Asoc. De Granjeros Forestales el Paraíso en Yura a 54.00 soles, la marca Z. Gas en el establecimiento Grupo Fanny en Rafael Belaunde de Cayma a 46.99 soles, en la marca grifo Pecsagas en la zona de Mayta Capac Zona A en el distrito de Hunter a 48.00 soles.